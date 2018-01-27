Председатель Генассамблеи ООН призвал к прекращению огня на время Олимпиады

Председатель 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Мирослав Лайчак призвал всех участников конфликтов к прекращению огня на время Олимпийский игр в южнокорейском Пхенчхане, сообщает ТАСС.

«Я обращаюсь ко всем государствам-членам с торжественным воззванием продемонстрировать их приверженность олимпийскому перемирию в связи с Олимпийскими играми и Паралимпийскими играми 2018 года в Пхенчхане и принять конкретные меры на местном, национальном, региональном и глобальном уровнях для поощрения и укрепления культуры мира.

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Я также обращаюсь с призывом ко всем участникам текущих вооруженных конфликтов в мире решительно договориться о подлинном взаимном прекращении огня на срок действия олимпийского перемирия, создав тем самым возможность для урегулирования разногласий мирными средствами», — заявил Лайчак.

Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля в южнокорейском Пхенчхане.

Ранее хоккеистки из КНДР прибыли в Южную Корею для совместной подготовки к Играм-2018.