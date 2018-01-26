Передача Тарасенко помогла «Сент-Луису» переиграть «Колорадо» в матче НХЛ
«Сент-Луис Блюз» нанесли поражение «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, сообщает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая в Сент-Луисе, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе победителей шайбы забросили Пол Штястны, Брэйден Шенн и Александер Стин. У гостей отличился Александр Керфут.
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Российский форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко отдал результативную передачу.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Сент-Луис Блюз» (США, Сент-Луис) — «Колорадо Эвеланш» (США, Денвер) — 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
1:0 – Штястны (Пьетранджело, Берглунд) – 15:53 (5x4);
2:0 – Шенн (Стин, Данн) – 31:28 (5x4);
2:1 – Керфут (Джост, Линдхольм) – 37:09;
3:1 – Стин (Соботка, Пьетранджело) – 58:40