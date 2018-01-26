Два гола Наместникова помогли «Тампе» одержать победу над «Филадельфией»
«Тампа-Бэй Лайтнинг» нанесла поражение «Филадельфии Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, сообщает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая в Филадельфии, завершилась со счетом 5:1 в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Владислав Наместников, также отличились Брейден Пойнт, Янни Гурд и Райан Кэллахэн. У хозяев единственную шайбу забросил Трэвис Конечны.
Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 36 из 37 бросков по своим воротам.
Форвард «молний» Никита Кучеров отдал две результативные передачи.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Филадельфия Флайерз» (США, Филадельфия) — «Тампа-Бэй Лайтнинг» (США, Тампа) — 1:5 (0:0, 0:3, 1:2)
0:1 — Пойнт (Джонсон) — 20:25;
0:2 — Гурд (Пека, Джирарди) — 29:56;
0:3 — Кэллахэн — 37:29 (4x5);
1:3 — Конечны (Ворачек, Жиру) — 53:18 (5x4);
1:4 — Наместников (Кучеров, Стэмкос) — 54:05;
1:5 — Наместников (Стэмкос, Кучеров) — 57:11