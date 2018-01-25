В Финляндии требуют у МОК назвать причины недопуска россиян на Игры-2018

Генеральный секретарь Центра спортивной этики Финляндии Харри Сювясалми выразил недоумение после того, как российские спортсмены, в числе которых Антон Шипулин, Сергей Устюгов и Виктор Ан, не уличенные в употреблении допинга, не были допущены для участия в Олимпийских играх 2018 года. По его мнению, Международный олимпийский комитет (МОК) обязан обнародовать критерии, на основании которых комиссия выбирает решение о допуске россиян.

«По-моему, это глупо. Я не понимаю, почему МОК не может объявить, какие критерии были использованы при принятии данного решения. Всем хотелось бы знать, почему те или иные россияне могут или не могут принять участие в Олимпиаде-2018. Из-за ситуации с допинговой системой в России критерии должны быть жесткими, но они должны быть известны. Плохо, что МОК решил иначе», — цитирует Сювясалми HBL.

Ранее Президент МОК Томас Бах заявил о том, что подозрение в нарушении антидопинговых правил является достаточным основанием для того, чтобы не выдать приглашение для участия в Играх-2018.