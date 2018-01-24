Прыгун с трамплина Васильев назвал решения МОК «неадекватными»

Лидер сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина Дмитрий Васильев, который не был приглашен на зимние Олимпийские игры 2018 года из-за совершённого 16 лет назад нарушения антидопинговых правил, заявил, что не планирует завершать профессиональную карьеру.

«Я не собираюсь завязывать из-за неадекватных решений Международного олимпийского комитета (МОК)», — цитирует спортсмена ТАСС.

Ранее президенты Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг и Международной федерации лыжных видов спорта (ФИС) Джанфранко Каспер написали письма главе Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху с просьбой разъяснить ситуацию по массовым отстранениям российских спортсменов.