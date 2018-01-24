Тарасова о недопуске россиян на Олимпиаду: хочется выражаться только матом

Известный российский тренер по фигурном катанию Татьяна Тарасова высказала отношение к недопуску атлетов на Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане. Слова эксперта приводит Sports.ru.

«Это, конечно, политическая ситуация. МОК сегодня это показал совершенно явно. Просто хочется только матом выражаться…

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Они поставили нас в такие условия, в которых мы не можем на равных принимать участие в командной борьбе», — сказала Тарасова.

Ранее президенты Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг и Международной федерации лыжных видов спорта (ФИС) Джанфранко Каспер написали письма главе Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху с просьбой разъяснить ситуацию по массовым отстранениям российских спортсменов.