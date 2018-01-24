Эксперт: участие в такой Олимпиаде является унизительным для России

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев выразил мнение, что Международный олимпийский комитет (МОК), не допустив многих лидеров российских команд на Олимпийские игры 2018 года, поступил предвзято и несправедливо по отношению к спортсменам из России. Слова Васильева приводит «Советский спорт».

«Не знаю, что нам делать без лидеров на этой Олимпиаде. Придется везти тех, кто есть. Но мне представляется участие в такой Олимпиаде унизительным. Нас просто обезглавили, выбили всех лидеров. Зачем ехать на такие Игры? Если над нами так издеваются, то и в Пхенчхане будут продолжать, еще что-то придумают.

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Как можно сотрудничать с МОК в таких условиях, когда правила меняются на ходу, причем только для одной конкретной страны?! А спортсмены из других стран терапевтическими справками обкладываются. Превратили олимпийское движение в посмешище», — заявил Васильев.

По его мнению, шансы российских биатлонистов завоевать олимпийскую медаль резко уменьшились после того, как Антон Шипулин не попал в список приглашенных на Игры-2018.

«Без Шипулина наши шансы на медаль уменьшились на 70 процентов», — подчеркнул Васильев.

Ранее сообщалось, что Виктор Ан и Антон Шипулин не получили приглашений на Олимпийские игры — 2018 из-за того, что их допинг-пробы были подменены на Играх в Сочи.