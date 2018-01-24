Экс-тренер сборной России по биатлону: только Юрлова может что-то показать

Бывший старший тренер сборной России по биатлону Владимир Аликин выразил мнение, что среди всех российских спортсменок, попавших в предварительную заявку на Олимпийские игры 2018 года, только Екатерина Юрлова-Перхт способна добиться положительного результата.

«У женщин только она может зацепиться за медаль, если удачно отстреляется. Единственная, кто что-то может показать, — Юрлова, поскольку ногами она работает хорошо. Все остальные на трассе выглядят неважно — проигрывают огромное количество времени. А чудес, как известно, не бывает», — цитирует Аликина газета «Известия».

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В предварительном списке участников Игр-2018 среди женщин находятся Юрлова-Перхт, Дарья Виролайнен, Ирина Услугина, Татьяна Акимова и Ульяна Кайшева. Юрлова в текущем сезоне показала лучший результат среди россиянок, заняв шестое место в спринтерской гонке на 7,5 км во время шестого этапа Кубка мира в итальянском Антхольце.

Ранее сообщалось, что Союз биатлонистов России (СБР) предложит российским спортсменам, которые получили приглашения на участие в зимних Олимпийских играх 2018 года, самостоятельно принять решение, следует ли им выступать в Пхенчхане.