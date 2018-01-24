Наставник женской сборной Англии по футболу обвиняется в сексизме

Английский специалист Фил Невилл, ставший новым главным тренером женской сборной по футболу, обвиняется в сексизме, сообщает Daily Mail.

Общественной обнаружила в старых записях Невилла в твиттере сексистский по отношению к женщинам характер. В частности, в 2012 году он заявил, что идеальное «мужское утро» начинается с того момента, как «женщина приготовит завтрак, соберет детей в школу и заправит кровати».

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Вскоре после подписания контракта с женской сборной Англии, Фил Невилл удалил свой аккаунт в социальной сети.

Ранее сообщалось, что Невилл возглавил женскую национальную сборную Англии.