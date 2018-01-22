СМИ: МОК не допустил Виктора Ана до Олимпийских игр

Шестикратный Олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан не допущен до Олимпийских игр в Пхенчхане, сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника издания, россиянин попал в список 111 спортсменов, которых Международный олимпийский комитет (МОК) не допустил до Игр.

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Отмечается, что Ан и еще несколько российских шорт-трекистов упоминается в докладе Ричарда Макларена.

Глава Союза конькобежцев России (СБР) Алексей Кравцов заявил, что ему ничего не известно об этом решении.

Виктор Ан выступает за сборную России с 2014 года. На Олимпийских играх в Сочи в 2014 году Ан завоевал три золотых и одну бронзовую медали.