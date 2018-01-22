Семь российских бойцов появятся в новом симуляторе «Sports UFC 3»

Семь российский бойцов появятся в новом симуляторе смешанных единоборств от EA «Sports UFC 3», сообщает «Советский спорт».

Про информации SportGame.Pro, в игре будут представлены 239 спортсменов в десяти весовых категориях.

Среди россиян в игре будут представлены: Магомед Бибулатов (наилегчайший вес), Хабиб Нурмагомедов, Рустам Хабилов (оба — легкий вес), Омари Ахмедов (полусредний вес), Александр Волков, Алексей Олейник и Руслан Магомедов (все — тяжелый вес).

Выход симулятора запланирован на 2 февраля 2018 года для Sony PlayStation 4 и Xbox One.