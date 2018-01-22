Каррера: «Спартак» постарается победить во всех турнирах

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера рассказал, что команда попытается победить во всех турнирах, в которых принимает участие. Слова специалиста приводит «Спорт-Экспресс».

«Естественно, «Локомотив» — фаворит чемпионской гонки. А как еще, если у него такой отрыв? Но в футболе побеждают в конце турнира. Так что еще ничего не ясно. В матче с «Локомотивом» 4 марта наша цель — заработать три очка. То же самое касается оставшихся туров. Чем больше побед, тем выше наши шансы на титул.

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Что касается того, является ли победа в Лиге Европы целью «Спартака», то да. Как и во всех турнирах. Первый же наш соперник очень непрост. «Атлетик» привык участвовать в турнирах вроде Лиги Европы. В этом розыгрыше вообще все команды представляют серьезную силу. Каждый матч тут подобен в финале», — сказал Каррера.

Также наставник москвичей отметил, что не волшебник, но постарается победить во всех турнирах.

Если говорить о том, как везде преуспеть, то, по сути, мы ведь этим занимались и до отпуска! Я, конечно, не волшебник, но почему бы не победить во всех трёх турнирах? По крайней мере, мы попытаемся. Будем выкладываться на сто процентов, а игра рассудит», — добавил Каррера.

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