Спортивный арбитражный суд перенес слушания дел российских бобслеистов

Генеральный секретарь Федерации бобслея России (ФБР) Сергей Пархоменко сообщил, что Спортивный арбитражный суд (CAS) перенес дату слушания дел большинства российских бобслеистов с 26 на 27 января. Слова чиновника приводит ТАСС.

«Дата слушаний дел наших скелетонистов осталась без изменений — все пройдет 23 января. 25 января, как и планировалось, рассмотрят апелляции Людмилы Удобкиной и Алексея Воеводы.

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Слушание дел остальных российских бобслеистов перенесено с 26 на 27 января», — сообщил Пархоменко.

На день дольше придется ждать Александру Зубкову, Александру Касьянову, Дмитрию Труненкову, Алексею Пушкареву, Алексею Негодайло, Ильвиру Хузине и Ольге Стульневой.

Эти спортсмены были отстранены от Игр комиссией Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда. Члены комиссии обвинили россиян в допинговых махинациях во время Олимпиады в Сочи — 2014.

Ранее были объявлены имена фигуристов основного состава сборной России на Олимпиаду.