Домрачева выиграла масс-старт в Италии, россиянка Юрлова — десятая
В женском масс-старте на 12,5 км в рамках этапа Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце победила белорусская спортсменка Дарья Домрачева, преодолевшая дистанцию за 40 минут 23,9 секунды.
Второй стала словачка Анастасия Кузьмина (+11,9), а третьей — представительница Финляндии Кайса Мякяряйнен (+16,2).
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Лучшей среди россиянок стала Екатерина Юрлова-Перхт, финишировавшая десятой (+55,6). Еще одна отечественная биатлонистка Татьяна Акимова оказалась на 30-й позиции (+6:27,5).
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию гонки.
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