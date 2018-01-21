Стали известны имена запасных российских фигуристов на Олимпиаду-2018
Стали известны имена запасных фигуристов сборной России на зимние Олимпийские игры — 2018 в южнокорейском Пхенчхане, сообщает RT.
В женском одиночном катании запасным спортсменом стала Станислава Константинова, в мужском — Александр Самарин.
Среди спортивных пар в резервный список попали Кристина Астахова / Алексей Рогонов, а в танцах на льду — Тиффани Загорски / Джонатан Гурейро.
Ранее были объявлены имена фигуристов основного состава сборной России на Олимпиаду.