Федор Емельяненко рад возможности провести бой против Мира

Российский боец Федор Емельяненко заявил, что рад возможности провести поединок в Гран-при Bellator с американцем Фрэнком Миром.

«Фрэнк — замечательный боец, один из лучших. Он бывший чемпион UFC, побеждал топовых бойцов. Я рад, что мне достался такой оппонент», — передает слова Емельяненко ТАСС.

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Бой между россиянином и Миром пройдет 21 апреля в Роузмонте (США).

Емельяненко одержал 36 побед и потерпел пять поражений в ММА. На счету Мира 18 побед и 11 поражений.