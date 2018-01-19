Экипаж Николаева вернулся на первое место после 12-го этапа «Дакара»
Экипаж Эдуарда Николаева из команды «КамАЗ-мастер» занял третье место на 12-м этапе ралли-марафона «Дакар» в классе грузовиков, сообщает ТАСС.
Первое место занял голландец Тон ван Генугтен на «Ивеко», прошедший дистанцию длиной 522 км за семь часов, две минуты и 36 секунд. Вторым стал Мартин Коломы из команды «Татра» (отставание 4.11). Экипаж Николаева проиграл победителю 6 минут 21 секунду.
После 12 этапов экипаж Николаева лидирует в общем зачете класса грузовиков.
«Дакар». Грузовики. Двенадцатый этап
1. Тон ван Генугтен («Ивеко») — 7:02.36
2. Мартин Коломы («Татра») — +4.11
3. Эдуард Николаев («КамАЗ-мастер») — +6.21
4. Федерико Вильягра («Ивеко») — +7.29
5. Артур Ардавичус («Ивеко») — +15.14.
Положение в общем зачете
1. Эдуард Николаев («КазАЗ-мастер») — 47.14.31
2. Федерико Вильягра («Ивеко») — +0:00.01
3. Сергей Вязович («МАЗ») — +3:26.14
4. Тон ван Генугтен («Ивеко») — +5:23.40
5. Артур Ардавичус («Ивеко») — +5:36.25.