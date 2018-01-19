Экипаж Николаева вернулся на первое место после 12-го этапа «Дакара»

Экипаж Эдуарда Николаева из команды «КамАЗ-мастер» занял третье место на 12-м этапе ралли-марафона «Дакар» в классе грузовиков, сообщает ТАСС.

Первое место занял голландец Тон ван Генугтен на «Ивеко», прошедший дистанцию длиной 522 км за семь часов, две минуты и 36 секунд. Вторым стал Мартин Коломы из команды «Татра» (отставание 4.11). Экипаж Николаева проиграл победителю 6 минут 21 секунду.

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После 12 этапов экипаж Николаева лидирует в общем зачете класса грузовиков.

«Дакар». Грузовики. Двенадцатый этап

1. Тон ван Генугтен («Ивеко») — 7:02.36

2. Мартин Коломы («Татра») — +4.11

3. Эдуард Николаев («КамАЗ-мастер») — +6.21

4. Федерико Вильягра («Ивеко») — +7.29

5. Артур Ардавичус («Ивеко») — +15.14.

Положение в общем зачете

1. Эдуард Николаев («КазАЗ-мастер») — 47.14.31

2. Федерико Вильягра («Ивеко») — +0:00.01

3. Сергей Вязович («МАЗ») — +3:26.14

4. Тон ван Генугтен («Ивеко») — +5:23.40

5. Артур Ардавичус («Ивеко») — +5:36.25.