Легенда футбола Роналдиньо официально завершил карьеру

Легендарный бразильский футболист Роналдиньо официально завершил карьеру. Об этом рассказал брат 37-летнего спортсмена Роберто де Ассис Морейра.

«Он закончил. Это конец. Мы сделаем что-то большое и красивое после чемпионата мира в России, вероятно, в августе. Мы проведем несколько мероприятий в Бразилии, Европе и Азии. И проведем, конечно, матч со сборной Бразилии», — передает слова родственника футболиста Globo Esporte.

Последним клубом в футбольной карьере бразильца был «Флуминенсе», цвета которого нападающий защищал в 2015 году. До этого он выступал за «ПСЖ», «Барселону» и «Милан».