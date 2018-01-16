Шарапова рассказала о солнечном ударе во время матча с Марией
Российская теннисистка Мария Шарапова рассказала о проблемах, которые у нее возникли в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии с немкой Татьяной Марией. Слова спортсменки приводит ТАСС.
Шарапова рассказала об эпизоде в концовке первого сета, когда она перепутала квадраты для подачи.
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«Даже не знаю, что на меня нашло. Когда подавала на партию, то подумала, что счет 40:15, а не 30:30. Наверное, солнечный удар случился», — отметила Шарапова.
Ранее сообщалось, что Шарапова победила Марию и вышла во второй круг Australian Open.