«ПСЖ» планирует приобрести футболиста «Барселоны»

Командное фото «Барселоны» из раздевалки «Твиттер» «Барселоны»

«Пари Сен-Жермен» заинтересован в приобретении полузащитника «Барселоны» Серхио Бускетса, сообщает RT.

По информации Mundo Deportivo, французский клуб готов заплатить за футболиста €200 млн.

Ранее сообщалось, что итальянский «Наполи» планирует купить нападающего «Барселоны».