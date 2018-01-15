UFC лишит Макгрегора титула чемпиона в легком весе и организует бой за пояс
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт сообщил, что организация планирует отобрать у ирландца Конора Макгрегора титул чемпиона UFC в легком весе и устроить поединок за пояс между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном. Слова Уайта приводит «Советский спорт» со ссылкой на MMAjunkie.
«Я всегда уважал Макгрегора за то, что он сделал, но если он не готов сейчас — пояс уйдет. Если Макгрегор будет драться в сентябре 2018-го, то это будет почти два года с момента его последнего боя в смешанных единоборствах (ММА). Такого не должно быть. Это несправедливо ко всем остальным.
Мы сделаем бой Хабиба против Тони, мы сейчас работаем над этим. Когда Конор вернется, он сразу получит бой с чемпионом», — заявил Уайт.
Ранее Нурмагомедов сообщил дату своего следующего боя.