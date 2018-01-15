Россиянка Касаткина обыграла словачку на Australian Open, отдав три гейма

Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла Анну Шмидлову из Словакии со счетом 6:0, 6:3 в первом круге турнира «Большого шлема» Australian Open.

Встреча продлилась 1 час 8 минут. Россиянка однажды подала на вылет, допустила две двойные ошибки и реализовала семь брейк-пойнтов из десяти. За весь поединок Касаткина отдала сопернице только три гейма.

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Анна Шмидлова (Словакия, Q) — Дарья Касаткина (Россия) — 0:6, 3:6

Ранее стало известно, чем закончился поединок россиянина Андрея Рублева с Давидом Феррером.