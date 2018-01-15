Насри дисквалифицируют на четыре года за допинг

Экс-игрок «Манчестер Сити» и «Севильи», выступающий в данный момент за «Антальяспор», Самир Насри может получить четырехлетнюю дисквалификацию за употребление допинга, сообщает AS.

Испанская антидопинговая лаборатория сообщила УЕФА, что Насри должен быть отстранен за переливание крови, сделанное ему в сезоне-2016/17, поскольку такая процедура запрещена антидопинговым законодательством.

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30-летний полузащитник подавал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), но не добился получения врачебного исключения на переливание крови.

Ранее стало известно, что наставник «Манчестер Юнайтед» Моуринью завершил конфликт с обозвавшим его человечишкой тренером «Челси».