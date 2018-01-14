Тренер сборной России по шорт-треку назвал составы на Олимпиаду

Главный тренер сборной России по шорт-треку Андрей Максимов назвал составы, которые примут участие в Олимпийских играх в Пхенчхане. Слова наставника приводит ТАСС.

«В олимпийскую заявку войдут те же спортсмены, которые выступали на завершившемся чемпионате Европы.

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У мужчин это: Виктор Ан, Семен Елистратов, Павел Ситников, Денис Айрапетян и Александр Шульгинов.

Среди женщин значатся следующие имена: Софья Просвирнова, Татьяна Бородулина, Эмина Малагич, Екатерина Ефременкова и Екатерина Константинова», — сообщил Максимов.

Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля.