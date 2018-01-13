Дубль и две передачи Малкина принесли «Питтсбургу» победу над «Детроитом»
«Питтсбург Пингвинз» обыграл «Детроит Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 4:1, сообщает «Советский спорт».
В составе победителей дублем отметился российский нападающий Евгений Малкин. По одной шайбе записали на свой счет Фил Кессел и Сидни Кросби. Единственную шайбу «Детроита» забросил Джастин Абделькадер.
Также на счету Малкина две голевые передачи.
«Пингвины» победили в третьей встрече кряду. «Красные крылья» проиграли второй матч подряд.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Питтсбург Пингвинз» (Питтсбург) — «Детроит Ред Уингз» (Детроит) — 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)
1:0 — Малкин (Хагелин, Мяяття) — 03:01
1:1 — Абделкейдер (Татар, Зеттерберг) — 13:36 (5x4),
2:1 — Кессел (Кросби, Малкин) — 16:35 (5x4),
3:1 — Малкин (Кессел) — 22:08
4:1 — Кросби (Кессел, Малкин) — 43:31 (5x4)