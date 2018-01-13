Гол Гамейро принес «Атлетико» выездную победу над «Эйбаром»
Мадридский «Атлетико» обыграл «Эйбар» в матче 19 тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 1:0, сообщает «Советский спорт».
Единственный мяч в матче на 27 минуте забил Кевин Гамейро.
«Атлетико» с 42 очками занимает вторую строчку в таблице, отставая от лидирующей «Барселоны» на шесть очков. «Эйбар» с 27 баллами располагается на седьмом месте.
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Чемпионат Испании. Примера. 19-й тур
«Эйбар» (Эйбар) — «Атлетико» (Мадрид) — 0:1
Гол: 0:1 — Гамейро, 27