Россиянин Буров впервые в карьере победил на этапе Кубка мира по фристайлу

Россиянин Максим Буров стал победителем этапа Кубка мира по фристайлу в лыжной акробатике в американском Дир-Вэлли, сообщает ТАСС.

Второе место занял китаец Ци Гуанпу, третьим стал олимпийский чемпион 2014 года из Белоруссии Антон Кушнир.

Для 19-летнего россиянина эта победа стала первой в карьере на этапах Кубка мира.

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Фристайл. Этап Кубка мира. Дир Вэлли, США

Мужчины. Лыжная акробатика

1. Максим Буров (Россия) – 131,67.

2. Ци Гуанпю (Китай) – 130,77.

3. Антон Кушнир (Беларусь) – 124,78…

22. Павел Кротов – 92,04 (Россия)…

24. Илья Буров (Россия) – 88,05…

28. Кирилл Самородов (Россия) – 85,45…

31. Станислав Никитин (Россия) – 77,76.