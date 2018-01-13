Россиянин Буров впервые в карьере победил на этапе Кубка мира по фристайлу
Россиянин Максим Буров стал победителем этапа Кубка мира по фристайлу в лыжной акробатике в американском Дир-Вэлли, сообщает ТАСС.
Второе место занял китаец Ци Гуанпу, третьим стал олимпийский чемпион 2014 года из Белоруссии Антон Кушнир.
Для 19-летнего россиянина эта победа стала первой в карьере на этапах Кубка мира.
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Фристайл. Этап Кубка мира. Дир Вэлли, США
Мужчины. Лыжная акробатика
1. Максим Буров (Россия) – 131,67.
2. Ци Гуанпю (Китай) – 130,77.
3. Антон Кушнир (Беларусь) – 124,78…
22. Павел Кротов – 92,04 (Россия)…
24. Илья Буров (Россия) – 88,05…
28. Кирилл Самородов (Россия) – 85,45…
31. Станислав Никитин (Россия) – 77,76.