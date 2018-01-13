Участников Матча звезд КХЛ эвакуировали из отеля Астаны из-за пожара

Участники Матча звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), проживающие в гостинице в Астане, в числе других постояльцев были эвакуированы из своих номеров в связи с сообщением о пожаре в отеле, сообщил один из постояльцев гостиницы, главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов. Его слова приводит ТАСС.

«Ближе к ночи, когда уже все легли спать, сработала пожарная сигнализация. Мы подумали, что может быть какая-то ложная тревога. А получилось так, что все вышли в коридор, а потом начали проводить эвакуацию вниз.

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Все это происходило в течение полутора часов и закончилось где-то в четыре часа утра. Задымление было, по разной информации, сначала говорили, что горит машина на парковке, потом сообщили, как и оказалось, что это проводка», — сказал Анисимов.

«Приехали пожарные, думали, эвакуировать ли нас в соседнее здание или нет. Потом нашли очаг возгорания, включили вентиляцию, чтобы все это вытянуть.

Это тоже одно из испытаний. Отчасти жаль спортсменов, но я с ними побеседовал, они все прекрасно понимают. Хорошо, что есть такие современные системы, которые позволяют определять опасность», — добавил арбитр.

Мастер-шоу в рамках Матча звезд начнется на «Барыс-Арене» в 10:30 мск.