«Химки» проиграли «Реалу» в матче 17-го тура Евролиги

Подмосковные «Химки» на своем площадке проиграли мадридскому «Реалу» в матче 17-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась со счетом 78:95 в пользу гостей, сообщает ТАСС.

В составе хозяев самым результативным игроком стал Алексей Швед, который записал на свой счет 23 очка. У победителей 16 баллов набрал Руди Фернандес.

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Евролига. 17-й тур

«Химки» (Химки, Россия) — «Реал» (Мадрид, Испания) — 78:96 (17:26, 14:25, 18:16, 29:28)

«Химки»: Зубков, Гилл, Андерсон, Дженкинс, Томас, Моня, Соколов, Ханикатт, Вяльцев, Зайцев, Маркович, Швед

«Реал»: Кэрролл, Юста, Таварес, Томпкинс, Тэйлор, Кампаццо, Рейес, Рэндл, Фернандес, Дончич, Мачюлис, Козер