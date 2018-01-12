В Испании сообщили о намерении «Реала» купить Неймара за €400 млн

Мадридский футбольный клуб «Реал» намерен купить нападающего французского «ПСЖ» Неймара и готов потратить на это €400 млн, сообщает ТАСС со ссылкой на испанское издание Marca.

Отмечается, что «Реал» попытается осуществить сделку летом 2019 года. Для мадридского клуба переход Неймара важен не только из-за звездного статуса игрока, но и с точки зрения противостояния с «Барселоной», за которую бразилец выступал с 2013 по 2017 год.

Ранее сообщалось, что Неймар отпраздновал забитый мяч, положив бутсу на голову.