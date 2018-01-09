Подсыпавший сопернику допинг японский каноист дисквалифицирован на восемь лет

Японский гребец-каноист Ясухиро Судзуки дисквалифицирован на восемь лет за то, что подсыпал своему сопернику запрещенный препарат, сообщает ТАСС.

«Это первый подобный случай в истории японского спорта, и это крайне разочаровывает», — заявил глава Японского антидопингового агентства Дайити Судзуки.

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Судзуки подсыпал анаболический стероид метандиенон в напиток гребца Сэйдзи Комацу, в результате чего соперник был отстранен, однако Комацу оспорил это решение, и агентство провело расследование.

Отстраненный гребец-каноист ранее крал спортивный инвентарь у своих соперников во время тренировок и соревнований.