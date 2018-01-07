Российские биатлонисты стали четвертыми в эстафете на этапе Кубка мира

Мужская сборная России по биатлону заняла четвертое место в эстафете на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе, сообщает ТАСС.

Российская команда, в составе которой выступили Алексей Волков, Александр Логинов, Антон Бабиков и Антон Шипулин, показали время час 22 минуты 16.2 секунды (3 штрафных круга + 16 дополнительных патронов).

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Первое место заняли шведские биатлонисты 1:19:44,1, вторыми стали итальянцы, третье место заняла сборная Норвегии.

Биатлон. Кубок мира. 4-й этап. Оберхоф. Эстафета. Мужчины

1. Швеция (Мартин Понсилуома, Йеспер Нелин, Себастиан Самуэльссон, Фредрик Линдстрем) — 1:19.44,1 (1 штрафной круг + 9 дополнительных патронов);

2. Италия (Томас Бормолини, Лукас Хофер, Доминик Виндиш, Тьерри Шеналь) — 1:20:54.9 (2+11)

3. Норвегия (Ветле Шоста Кристиансен, Хенрик Л'Абе-Лунд, Ларс-Хельге Биркеланд, Тарьей Бе) — 1:21:48.7 (3+14)

4. Россия (Алексей Волков, Александр Логинов, Антон Бабиков и Антон Шипулин) — 1:22:16.2 (3+16)