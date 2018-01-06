СМИ: ФИФА запросила информацию о допинг-пробах игроков четырех клубов РФПЛ

Международная федерация футбола (ФИФА) запросила у Российского футбольного союза (РФС) информацию о допинг- пробах, принадлежащих в том числе игрокам ЦСКА, «Анжи», «Крыльев Советов» и «Терека», сообщает ТАСС.

Ранее РФС сообщил, что представители медицинских штабов ряда клубов будут приглашены для дачи подробных разъяснений комиссии союза, которая должна предоставить объяснения ФИФА.

Как следует из сообщения РФС, информация об указанных допинг-пробах также будет направлена в Следственный комитет России.