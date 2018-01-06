Сборная Канады завоевала золото молодежного чемпионата мира по хоккею
Сборная Канады по хоккею обыграла Швецию в финале молодежного чемпионата мира по хоккею. Встреча завершилась со счетом 3:1, сообщает ТАСС.
Шайбы в составе победителей забросили Диллон Дюбе, Тайлер Стинберген и Алекс Форментон. За шведов отличился Тим Седерлунд.
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«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Хоккей. Молодежный чемпионат мира. Финал
Швеция — Канада — 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)
0:1 — Дюбе (Кайру, Стил) – 21:49
1:1 — Седерлунд (Линдстрем, Бреннстрем) – 33:07 (4x5)
1:2 — Стинберген (Тимминс) – 58:20
1:3 — Форментон (Мете) – 58:46 (en)