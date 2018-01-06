США и Чехия забросили 12 шайб в матче за третье место молодежного ЧМ
Сборная США по хоккею крупно обыграла команду Чехии в матче за третье место на молодежном чемпионате мира, который проходит в американском Баффало. Встреча завершилась со счетом 9:3, сообщает ТАСС.
В составе победителей покер оформил Трент Фредери, на счету Киффера Беллоуза дубль. Еще по разу отличились Райан Пелинг, Джой Андерсон и Патрик Харпер.
У чехов шайбы забросили Мартин Каут, Радован Павлик и Даниэль Куровски.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Хоккей. Молодежный чемпионат мира
Чехия — США — 3:9 (0:1, 0:6, 3:2)
0:1 – Фредерик – 19:56 (4x5)
0:2 – Пилинг (Андерсон, Перунович) – 20:09 (4x5)
0:3 – Андерсон (Ткачук, Миттельштадт) – 24:18
0:4 – Фредерик (Хагс, Тафти) – 25:52
0:5 – Беллоуз – 27:23 (бул)
0:6 – Фредерик – 32:55
0:7 – Беллоуз (Норрис) – 39:01
1:7 – Каут (Гайек, Нечас) – 40:43 (5x4)
2:7 – Павлик (Кодытек, Вала) – 42:11
2:8 – Фредерик (Беллоуз, Харпер) – 45:41 (5x4)
3:8 – Куровски (Кодытек, Павлик) – 47:45
3:9 – Харпер (Сэмберг) – 57:10 (5x5)