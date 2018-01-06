США и Чехия забросили 12 шайб в матче за третье место молодежного ЧМ

Сборная США по хоккею крупно обыграла команду Чехии в матче за третье место на молодежном чемпионате мира, который проходит в американском Баффало. Встреча завершилась со счетом 9:3, сообщает ТАСС.

В составе победителей покер оформил Трент Фредери, на счету Киффера Беллоуза дубль. Еще по разу отличились Райан Пелинг, Джой Андерсон и Патрик Харпер.

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У чехов шайбы забросили Мартин Каут, Радован Павлик и Даниэль Куровски.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Хоккей. Молодежный чемпионат мира

Чехия — США — 3:9 (0:1, 0:6, 3:2)

0:1 – Фредерик – 19:56 (4x5)

0:2 – Пилинг (Андерсон, Перунович) – 20:09 (4x5)

0:3 – Андерсон (Ткачук, Миттельштадт) – 24:18

0:4 – Фредерик (Хагс, Тафти) – 25:52

0:5 – Беллоуз – 27:23 (бул)

0:6 – Фредерик – 32:55

0:7 – Беллоуз (Норрис) – 39:01

1:7 – Каут (Гайек, Нечас) – 40:43 (5x4)

2:7 – Павлик (Кодытек, Вала) – 42:11

2:8 – Фредерик (Беллоуз, Харпер) – 45:41 (5x4)

3:8 – Куровски (Кодытек, Павлик) – 47:45

3:9 – Харпер (Сэмберг) – 57:10 (5x5)