«Авангард» обыграл «Куньлунь» в матче регулярного чемпионата КХЛ
Омский «Авангард» одержал победу над «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, сообщает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая в Пекине, завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Данил Файзулин, также отличились Евгений Медведев и Илья Михеев.
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Вратарь «Авангарда» Олег Шилин отразил все 32 броска по своим воротам.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Куньлунь Ред Стар» (Китай, Пекин) — «Авангард» (Россия, Омск) — 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)
0:1 — Медведев (Михеев, Семенов) — 10:54;
0:2 — Файзуллин (Галимов) — 11:39;
0:3 — Файзуллин (Галимов, Стась) — 39:00;
0:4 — Михеев — 59:54