Футболисты «Ахмата» поздравили с Новым годом на разных языках

Грозненский «Ахмат» поздравил болельщиков с наступающим Новым годом. Видео опубликовано на канале команды в youtube.

Футболисты записали поздравления на разных языках.

«Дорогие друзья! Поздравляю с Новым годом. Желаю счастья, здоровья и больших подарков под елкой», — сказал полузащитник Олег Иванов.

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«Всех поклонников «Ахмата» и любителей российского футбола поздравляю с наступающим Новым годом. В новом году желаю всего самого хорошего», — поздравил защитник Андрей Семенов.

Ранее футболисты ЦСКА записали новогодние поздравления.