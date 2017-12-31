Олимпийский чемпион: молодежной сборной России не хватает международного опыта

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Евгений Зимин в интервью «Газете.Ru» отметил, что игрокам молодежной сборной России не хватает международного опыта и матч со сборной Швеции станет для них лакмусовой бумажкой.

«Наши ребята сражаются, полностью отдаются делу, проявляют характер, бьются. Это хорошо. Но вместе с тем налицо и минусы: нет ярких индивидуальностей, тех, кто бы повел за собой вперед остальных, вдохновил партнеров на подвиг или решил исход эпизода за счет личного мастерства. Подопечные Валерия Брагина в основном действуют по схеме «бей — беги». Показывать красивый хоккей у них не получается.

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Стройности действий и обученности я тоже не наблюдаю. Надеюсь, пока. Вообще на важных турнирах такое частенько бывает: когда нервы на пределе, своя игра почему-то не идет. Не исключаю, у наших сейчас как раз именно такой период. Боятся ошибиться, чувствуют повышенную ответственность, зажаты.

Поэтому матч с командой Швеции будет для них словно лакмусовая бумажка. Наглядно покажет всем нам, чего же в действительности стоит нынешняя молодежная сборная России. Не секрет ведь, что этому созыву не хватает международного опыта. Почти никто не выступал на таком уровне из-за пресловутой истории с мельдонием. Тот скандал, конечно, сильно повлиял на становление и развитие коллектива», — сказал Зимин.

Также мастер спорта отметил, что сборная Швеции — очень и очень серьезный соперник.

«Невероятно важно понять, что наши представляют собой на их фоне. Общий уровень сборной Брагина проявится на площадке более чем наглядно. Давайте дождемся игры. И все поймем», — добавил Зимин.

Матч России и Швеции состоится в ночь с 31 на 1 января. Начало игры в 04:00 по московскому времени.