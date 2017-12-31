Адвокат Родченкова призвал Международный олимпийский комитет сменить лидера

Президент МОК Томас Бах РИА Новости

Адвокат информатора Всемирного антидопингового агенства (WADA) Григория Родченкова Джим Уолден призвал президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха уйти в отставку. Слова адвоката передает Inside the games.

«Никаких сомнений не осталось в политизированности МОК, это наблюдается на протяжении долгих лет, что комитет наложил многолетнюю и продолжающуюся полную дисквалификацию Кувейта. Действия этой страны были менее серьезными, чем преступления России.

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МОК жалок, комитету необходима смена лидера. Бах так и не понял, что дело не в Родченкове или Путине, а в олимпийских идеалах. Олимпиада превращается в дешевый карнавал из-за их уничтожения. Сейчас МОК и ФИФА просто хотят заставить Родченкова замолчать», — сказал Уолден.

Ранее МОК ответил на критику адвоката Родченкова.