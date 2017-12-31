Адвокат Родченкова призвал Международный олимпийский комитет сменить лидера

Адвокат информатора Всемирного антидопингового агенства (WADA) Григория Родченкова Джим Уолден призвал президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха уйти в отставку. Слова адвоката передает Inside the games.

«Никаких сомнений не осталось в политизированности МОК, это наблюдается на протяжении долгих лет, что комитет наложил многолетнюю и продолжающуюся полную дисквалификацию Кувейта. Действия этой страны были менее серьезными, чем преступления России.

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МОК жалок, комитету необходима смена лидера. Бах так и не понял, что дело не в Родченкове или Путине, а в олимпийских идеалах. Олимпиада превращается в дешевый карнавал из-за их уничтожения. Сейчас МОК и ФИФА просто хотят заставить Родченкова замолчать», — сказал Уолден.

Ранее МОК ответил на критику адвоката Родченкова.