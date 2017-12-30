Молодежная сборная Белоруссии проиграла Чехии в матче чемпионата мира
Сборная Белоруссии уступила команде Чехии в матче группового этапа молодежного чемпионата мира, сообщает «Советский спорт».
Встреча завершилась со счетом 6:5 в пользу чехов. В составе победителей дублями отметились Филип Задина и Радован Павлик, также огорчили соперников Филип Хитил и Марек Захар. У белорусов дважды отличился Егор Шарангович, еще шайбы забросили Иван Дроздов, Игорь Мартынов и Владислав Габрусь.
Команда Белоруссии потерпела третье поражение на турнире.
Хоккей. Молодежный чемпионат мира. Групповой этап
Сборная Чехии — Сборная Белоруссии — 6:5 (0:1, 5:2, 1:2)
0:1 — Шарангович (Еременко) — 08:31 (5x4);
0:2 — Дроздов (Сушко) — 20:48;
1:2 — Павлик — 21:29;
2:2 — Задина (Нечас) — 21:53;
3:2 — Задина (Михнач, Каут) — 25:58 (5x4);
4:2 — Хитил (Захар, Гайек) — 32:45;
5:2 — Павлик (Хитил) — 35:26;
5:3 — Шарангович (Сушко, Бовбель) — 38:45 (5x4);
5:4 — Мартынов (Дроздов, Еременко) — 50:27 (5x4);
6:4 — Захар (Будик) — 53:23;
6:5 — Габрусь — 54:52