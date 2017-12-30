Путин поздравил главу ФИФА Инфантино с Новым годом

Президент России Владимир Путин направил поздравление с наступающим Новым годом президенту Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, в котором выразил надежду в продолжении сотрудничества в целях подготовки к чемпионату мира по футболу. Заявление цитирует ТАСС.

«Глава российского государства также направил поздравление президенту ФИФА Джанни Инфантино, в котором поблагодарил его за содействие в успешном проведении в России Кубка конфедераций ФИФА в 2017 году и выразил уверенность в продолжении эффективного сотрудничества в целях подготовки и проведения в следующем году крупнейшего праздника спорта — чемпионата мира по футболу», — говорится в сообщении.

Также президент России поздравил ряд глав международных организаций, в частности почетного президента Международного олимпийского комитета Жака Рогге, президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха, президента Международной федерации хоккея с шайбой Рене Фазеля и президента Международной федерации дзюдо Мариуса Визера.