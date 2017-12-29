Обладатель «Золотого мяча» выиграл президентские выборы в Либерии

Бывший футболист «Пари Сен-Жермен» и «Милана» Джордж Веа одержал победу во втором туре президентских выборов в Либерии, сообщает Reuters.

После обработки 98,1% бюллетеней Веа набрал 61,5% голосов. У его соперника — вице-президента Либерии Джозефа Бокая — 38,5%.

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Обладатель «Золотого мяча» 1995 года также лидировал в первом туре президентских выборов (39%), однако для победы он не сумел набрать необходимые 51% голосов.

Ранее Веа обратился к своим избирателям после завершения голосования.