Шесть российских легкоатлетов подали заявки в ИААФ не участие в соревнованиях

Бегун Валентин Смирнов и метательница молота Софья Палкина подали заявки в Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) на участие в стартах 2018 года, сообщает ТАСС.

«В ИААФ сегодня были отправлены упрощенные заявки от бегуна Валентина Смирнова и метательницы молота Софьи Палкиной», — сказали во Всероссийской федерации легкой атлетики.

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«Обычные заявки отправили в ИААФ бегуны Никита Высоцкий, Людмила Лебедева и Феликс Шестопалов, а также метательница диска Екатерина Строкова», — добавили в ВФЛА.

Ранее сообщалось, что чемпион Европы 2015 года в легкоатлетическом многоборье Илья Шкуренев подал индивидуальную заявку для участия в соревнованиях под эгидой ИААФ.