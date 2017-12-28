Швейцария победила Белоруссию в матче молодежного чемпионата мира по хоккею
Сборная Швейцарии оказалась сильнее Белоруссии в матче молодежного чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 3:2, сообщает «Советский спорт».
В составе победителей отличились Николас Мюллер, Валентин Нюссбаумер и Филипп Курашев. У белорусов шайбы забросили Максим Сушко и Виктор Бовбель.
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В следующих встречах швейцарцы сыграют с Россией 28 декабря. Белоруссия также встретится с Россией 29 декабря.
Хоккей. Молодежный чемпионат мира.
Швейцария — Белоруссия — 3:2 (1:1, 0:0, 2:1)
1:0 — Мюллер — 08:07
1:1 — Сушко (Мартынюк, Габрусь) — 18:34
1:2 — Бовбель (Литвинов, Сушко) — 44:25 (5x4),
2:2 — Нуссбаумер (Лойенбергер) — 48:12
3:2 — Курашев (Майяр, Миранда) — 51:16