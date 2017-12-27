У московского футбольного клуба «Торпедо» сменился президент

Елена Еленцева официально назначена на пост президента московского футбольного клуба «Торпедо», сообщает ТАСС.

«Вечером 26 декабря состоялось первое заседание совета директоров обновленного состава, на котором был избран председатель совета директоров общества. Им стал Павел Поселенов.

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Также на заседании было принято решение о досрочном прекращении полномочий президента общества Александра Тукманова с 27 декабря 2017 года и об избрании президентом АО ФК «Торпедо Москва» Елены Еленцевой», — сообщили в пресс-службе концерна «Россиум» — основного владельца клуба.

После 17 туров чемпионата ПФЛ зоны «Центр» столичная команда занимает третье место в турнирной таблице, набрав 29 очков.