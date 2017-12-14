Путин: Родченков под защитой ФБР

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Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции ответил на вопрос об информаторе WADA Григории Родченкове.

По словам Путина, Родченков находится под защитой ФБР. Президент отметил ,что «неизвестно, какие препараты ему дают для дачи нужных показаний».

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Также по словам Путина, назначение Родченкова в систему российского спорта является ошибкой.

Что касается царапин на допинг-пробах, по словам президента, их происхождение вызывает вопросы, с учетом того, что других «доказательств» нет.