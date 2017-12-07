WADA: Россия должна признать выводы Макларена

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заявило, что Россия должна публично согласиться с опубликованными результатами расследования комиссии Ричарда Макларена для для восстановления своей антидопинговой системы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

«Решение Международного олимпийского комитета (МОК) лишь подкрепляет выводы, сделанные по итогам расследований комиссий WADA под руководством Паунда и Макларена. Факты понятны. WADA четко изложило два критерия, которые остаются для того, чтобы Российское антидопинговое агентство было признано соответствующим кодексу. Ответственные органы по борьбе с допингом в России должны публично согласиться с опубликованными результатами расследования Макларена», — говорится в сообщении.

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Международный олимпийский комитет не допустил сборную России до участия в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане за нарушение антидопинговых правил. Спортсмены, не уличенные в употреблении допинга, имеют право выступить на Олимпиаде в нейтральном статусе.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что власти страны не будут препятствовать участию спортсменов на ОИ-2018 под нейтральным флагом.