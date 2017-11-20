Веснина и Макарова названы лучшей теннисной парой года

Российские теннисистки Елена Веснина и Екатерина Макарова на 24-й церемонии ежегодной национальной теннисной премии «Русский Кубок» были объявлены победительницами в номинации «Золотой дуэт», сообщает ТАСС.

В 2017 году россиянки одержали победу на Уимблдоне в парном разряде. Помимо этого, Веснина и Макарова выиграли турниры в Дубае, Канаде и квалифицировались на итоговый турнир.

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Ежегодная национальная теннисная премия «Русский Кубок», определяющая лучших российских теннисистов по итогам сезона, проходит 20 ноября. Кроме Весниной и Макаровой награждены сборные России, составленные из девушек не старше 16 и 18 лет, победившие в номинации «Команда года». Юниорами 2017 года признаны Сергей Лысов и Алексей Шуклин.

Также за вклад в развитие детского тенниса награду получила директор Адлерской академии Татьяна Зинина.