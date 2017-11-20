Госдума планирует запретить хоккеистам КХЛ участвовать на Играх-2018

Глава комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев заявил о рассмотрении законопроекта о предоставлении Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) права не отпускать иностранных хоккеистов на ОИ-2018.

«НХЛ не пускает хоккеистов на Олимпийские игры, в том числе и наших, это нехорошо, наверное. КХЛ должна обладать правом не пускать и американцев, и канадцев, и других хоккеистов на Олимпийские игры, обладать теми же правами, что и НХЛ. Просто мы работаем над этим законопроектом», — цитирует Дегтярева RT.

Ранее президент Континентальной хоккейной лиги Дмитрий Чернышенко заявил, что лига может не допустить своих игроков до Олимпиады 2018 года в случае отстранения сборной России от Игр.