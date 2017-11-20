На перенос медиацентра арены «Санкт-Петербург» потратят 250 млн рублей

Председатель комитета финансов Санкт-Петербурга Алексей Корабельников рассказал, сколько средств из бюджета будет выделено на перенос медиацентра стадиона «Санкт- Петербург». Слова Корабельникова приводит ТАСС.

«250 млн рублей пойдет на перенос медиацентра. Принято решение вице-премьером, что это будет сделано. Частично это будет финансироваться за счет федерального бюджета, частично — за счет бюджета города. Точно это станет известно после утверждения бюджета во втором чтении», — сказал Корабельников.

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Медиацентр арены «Санкт-Петербург», из-за которого не могут выдвинуть выкатное поле из чаши стадиона для просушки, перенесут в рамках подготовки к чемпионату миру по футболу 2018 года.

Строительство стадиона «Санкт-Петербург» началось в 2007 году, на объекте дважды менялся генподрядчик, сроки сдачи переносились. Стоимость уникальной арены с выкатным полем и раздвижной крышей изначально составляла 6,7 миллиарда рублей, последней сметной стоимостью называлась сумма в 43 миллиарда рублей. В июне на стадионе прошли игры Кубка конфедераций.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.